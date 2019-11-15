РИАМО - 15 ноя. С 1 августа свыше 10 тысяч человек обратились за консультациями по круглосуточным номерам туристского контакт-центра Москвы, специалисты принимают звонки без перерывов и выходных, отвечая на русском и английском языках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специалисты туристского контакт-центра помогают гостям столицы с самыми разными вопросами. К ним можно обратиться еще только планируя поездку и в течение самого путешествия. Например, туристы интересовались датами московских фестивалей, информацией о работе Государственного Кремлевского дворца, ВДНХ, Останкинской башни, столичных театров и цирков», – говорится в сообщении.

Также гости столицы звонили в контакт-центр с вопросами про визы, узнавали про рейсы из Москвы и про месторасположение автовокзалов.

«Конечно, туристов привлекают ухоженные и безопасные города, их национальный колорит, историческое наследие, культурная программа. Но также важны и специализированные сервисы. Они формируют комфортную и гостеприимную среду. И могут задать настроение всей поездке – даже на этапе ее подготовки», – отметила заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

На короткий номер 122 могут позвонить абоненты всех российских и иностранных операторов сотовой связи, находящиеся в Москве и Московской области. Десятизначный городской номер +7 (495) 122-01-11 доступен для вызовов с мобильных и городских телефонов со всей территории России и из зарубежных стран.