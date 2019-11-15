РИАМО - 15 ноя. На территории столичного музея-заповедника «Кузьминки-Люблино» 16 и 17 ноября пройдут праздничные мероприятия, посвященные дню рождения Деда Мороза, жители и гости Москвы смогут принять участие в квестах, играх и танцевальных флешмобах, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Празднование состоится в московской усадьбе зимнего волшебника, которая расположена на территории музея-заповедника «Кузьминки-Люблино». Для взрослых и детей там подготовили обширную развлекательную программу. В эти дни гостей усадьбы ждут увлекательные квесты, интерактивные игры, танцевальные флешмобы, выступления музыкальных коллективов, встречи с героями любимых сказок и многое другое», - говорится в сообщении.

Праздничные мероприятия будут длиться с 12:00 до 20:00. Участие в них бесплатное. Подробное расписание можно посмотреть на сайте Московской усадьбы Деда Мороза.

Так, в субботу и воскресенье дети вместе с родителями смогут присоединиться к квесту «Деда Мороза поздравляем». Участникам предстоит пройти по специальному маршруту и выполнить все задания.

«В субботу праздник продолжится на главной сцене усадьбы Деда Мороза. Поздравлять зимнего волшебника выйдут известные сказочные персонажи — Снежная королева, Баба-яга, Маша и Медведь и другие. Гости увидят выступление танцевального коллектива «Рябинка» и даже смогут разучить вместе с ними танец в стиле хип-хоп. Вокалисты ансамбля «Раздолье» споют любимые новогодние песни, а после этого расскажут собравшимся о старинных народных забавах», - добавляется в материале.

Также в воскресенье на сцене усадьбы выступит музыкальный коллектив «ВсеСвои». Артисты исполнят русские народные песни.

Театр детского праздника «Рыжик и Ко» подготовил для юных зрителей два спектакля по мотивам известных мультфильмов. Так, в субботу детей от пяти лет приглашают на представление «Маша и Медведь», а в воскресенье — на постановку «Приключение Микки-Мауса».

Кроме того, участников праздника ждут веселые конкурсы и призы, интерактивные игры с героями любимых сказок, танцы и новогодние музыкальные композиции радиогазеты «Морозное утро».

«Кульминацией празднования в оба дня станет появление Деда Мороза. Именинник будет присоединяться к гостям после 17:00. Он сыграет с маленькими посетителями усадьбы в игру «Скажи свое имя», а 16 ноября торжественно зажжет новогоднюю елку», - отмечается на сайте.

После этого собравшимся покажут световое лазерное шоу. Оно начнется в субботу и воскресенье в 18:00. Вечера завершатся выступлениями молодежных кавер-групп и дискотекой.

Московская усадьба Деда Мороза открылась в 2006 году, а c 2018 года она стала частью музея-заповедника «Кузьминки-Люблино». Там работают шесть Дедов Морозов, шесть Снегурочек, 37 снеговиков и другие сказочные персонажи.