РИАМО - 15 ноя. Жители столицы могут предложить свои идеи по развитию проекта «Московское долголетие», соответствующее голосование стартовало на портале «Активный гражданин», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проект «Московское долголетие» позволяет жителям старшего поколения активнее участвовать в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и других городских мероприятиях.

«Активным гражданам» предлагается выбрать пять вариантов ответа на один вопрос: «Считаете ли вы, что проект «Московское долголетие» улучшает качество жизни москвичей старшего возраста и его необходимо продолжить?». Горожане также могут предложить собственные идеи по развитию проекта», – говорится в сообщении.

Проект «Московское долголетие» реализуется в столице уже больше года. Он позволяет горожанам старшего поколения получать новые знания, осваивать новые виды активностей, а также находить друзей и единомышленников.