РИАМО - 15 ноя. Пассажиры столичной подземки смогут расплатиться за поездку при помощи мобильного приложения Mir Pay со своего смартфона, до конца года для бесконтактной оплаты подключат терминалы устройств на всех станциях метрополитена, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Mir Pay является аналогом зарубежных систем Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Чтобы расплатиться за поездку, пассажирам метро нужно будет лишь приложить свой смартфон с функцией NFC к терминалу на турникете – деньги списываются со счета банковской карты пользователя.

«Наши специалисты уже начали тестировать программное обеспечение, которое поддерживает работу российского платежного приложения. К концу года ридеры на турникетах всех станций будут принимать оплату проезда с помощью гаджетов, на которых установлена одна из четырех мобильных систем – Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay или Mir Pay. Пассажиры могут выбрать то приложение, которое им наиболее удобно», – сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что оплатить проезд с помощью бесконтактной технологии быстрее, чем купить билет в кассе без очереди, а затем дойти до турникета.

Терминалы, принимающие бесконтактные платежи, как правило, установлены на турникетах с разных сторон ряда, чтобы пассажирам было легче найти их. Они есть на всех станциях столичного метро и Московского центрального кольца. Ридеры отмечены специальными наклейками.