РИАМО - 15 ноя. В деревне Раздоры подмосковного Одинцовского городского округа полицейские задержали 22-летнюю девушку, подозреваемую в сбыте крупной партии героина общим весом свыше 350 граммов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе личного досмотра у подозреваемой обнаружен и изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятый порошок является наркотическим средством – героином, общим весом около 50 граммов», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Она добавила, что при обыске по месту проживания девушки на кухне изъяли еще два пакета с героином. Их общий вес составил более 300 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до 20 лет.