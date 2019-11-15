РИАМО - 15 ноя. Сухая погода и до 9 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион продолжает находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 5-7 градусов, по области – плюс 4-9 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.

Положительная аномалия температуры составит 4-5 градусов. Еще выше станет и без того высокий фон атмосферного давления.