РИАМО – 14 ноя. Певица Анна Седокова перестала скрывать роман с молодым и женатым латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, что вызвало гнев пользователей соцсетей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Тимм младше 36-летней Седоковой на девять лет. Кроме того, у игрока есть жена и годовалый ребенок. Несмотря на это, певица и ее новый возлюбленный продолжают обмениваться трогательными сообщениями с признаниями в любви в Instagram. Многие стали негативно относится к девушке из-за такого развития событий.

«Подумай о его жене, прежде чем поститься. Бумеранг никто не отменял», — написал один из пользователей.

Другие считают, что Седокова слишком «показушничает» и пытается быть счастливой, забывая о том, что разрушает законную семью спортсмена.

«Честно, я понять не могу! Можно же сделать все по-человечески? Ну полюбили, ну ок! Пусть сначала разведется, и лицо жене сохранит, и вам! Жизнь завтра не заканчивается …мне здесь больше делать нечего!» – оставила гневное сообщение coach_yancherina.

Сам баскетболист Янис Тимма в соцсетях объяснил, что с законной супругой уже давно не состоит в отношениях и не комментирует ситуацию.