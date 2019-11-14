РИАМО - 14 ноя. В медицинских организациях Подмосковья в День борьбы с диабетом прошли мастер-классы по правильному питанию, флешмобы и акции, направленные на профилактику развития заболевания, а также бесплатные скрининги уровня сахара в крови, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения.

«Сахарный диабет – одно из самых распространенных эндокринных заболеваний, при котором наблюдается хроническое повышение уровня глюкозы в крови. Он может развиться в любом возрасте и продолжаться всю жизнь», - сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

Он добавила, что основными факторами, которые влияют на его развитие, являются наследственная предрасположенность, ожирение и гиподинамия. В Подмосковье проживают более 230 тысяч человек, больных сахарным диабетом.

Жителям Подмосковья порекомендовали регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры, в рамках которых можно бесплатно сдать анализ на определение уровня сахара в крови. Также традиционно в День борьбы с сахарным диабетом всем желающим можно пройти мастер-классы по правильному питанию, посетить акции, направленные на профилактику развития заболевания, и сделать скрининги уровня сахара в крови.

Врачи выделяют сахарный диабет двух типов – I инсулинозависимого и II неинсулинозависимого. Наибольшее распространение имеет сахарный диабет II типа.