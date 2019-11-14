РИАМО - 14 ноя. В отношении компании «Втортехмикс», занимающейся сбором и переработкой металлолома вблизи деревни Поярково Солнечногорска, инспекторы эконадзора завели административное дело, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее в ходе проведения проверки сотрудники Солнечногорской городской прокуратуры выявили нарушения правил обращения с отходами.

«В ходе проверки установлено, что компания арендует помещение в промышленной зоне, где хранит и перерабатывает металлолом. При осмотре помещения выявлены признаки сжигания отходов, в том числе оплетки электрических кабелей и древесных остатков, что является грубым нарушением природоохранного законодательства», – говорится в сообщении.

Материалы проверки уже передали в Минэкологии. Предприятию может грозить штраф от 100 до 250 тысяч рублей, а также административная приостановка деятельности на срок до 90 суток.