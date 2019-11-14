РИАМО - 14 ноя. В рамках роуд-шоу делегации Подмосковья в Индию состоялась встреча зампреда правительства Московской области Вадима Хромова с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Индия Николаем Кудашевым, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

На встрече обсуждалось развитие экспорт подмосковной продукции, а также привлечение индийских инвесторов к реализации проектов на территории области. Также был затронут вопросы сотрудничества в сфере цифровизации, образования и культуре.

«Как отметил Николай Кудашев, на сегодняшний день индийское правительство содействуют развитию торговых отношений с Российской Федерацией, страна интенсивно развивается и испытывается потребность, как в товарах, так и новых технологиях», – говорится в сообщении.

По словам Кудашева, торговые компании Индии заинтересованы в поставке продукции из России. Кроме того, он отметил, что стране может быть интересен опыт Московской области по внедрению технологий «умного города», организации работы Центра управления регионом и системы «Безопасный регион».

«Зампред Подмосковья, в свою очередь, сообщил, что перспективными направлениями сотрудничества Индии и Московской области может стать совместное развитие проектов производстве автокомплектующих, фармацевтики и биотехнологий, перерабатывающей промышленности», – говорится в сообщении.

Роуд-шоу Подмосковья в Индии проходит с 12 по 15 ноября по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В Индии делегация области проводит серию деловых и бизнес-мероприятий, посвященных презентации инвестиционного потенциала региона. В частности, были запланированы конференция для индийского бизнеса, встреча с представителями правительства Нью-Дели, конфедерацией индийский промышленности, а также визит на одно из предприятий Uflex Group.