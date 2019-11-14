РИАМО – 14 ноя. Басманный суд Москвы назначил экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну срок ознакомления с материалами уголовного дела до 29 ноября, сообщает РИА Новости.

«Следователи считают, что Шестун затягивает ознакомление с материалами намеренно, регулярно нанимая новых адвокатов», – отмечается в материале.

Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Ему вменяется мошенничество в крупном размере, легализация денежных средств, полученных преступным путем, незаконная предпринимательская деятельность и получение взятки в особо крупном размере.

Вину в инкриминируемых преступлениях Шестун не признает.

Генпрокуратура РФ ранее выявила свыше 800 незаконно нажитых бывшим чиновником объектов недвижимости стоимостью более 1 миллиарда рублей, это имущество планируется обратить в доход государства.