РИАМО - 14 ноя. В XIV молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ в форме Дельфийского чемпионата примет участие команда из 100 человек, которая представит Московскую область, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Сам Дельфийский чемпионат пройдет в Московской области с 22 по 26 ноября. Соревнования пройдет по шести номинациям – фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, открытая номинация. Участие в них примут более 400 деятелей искусств высокого уровня мастерства в возрасте от 10 до 25 лет в составе сборных государств-участников СНГ.

«В Дельфийском чемпионате в составе сборной от Российской Федерации будет участвовать команда из 100 человек, представляющая Московскую область. Это обучающиеся учреждений среднего-профессионального и дополнительного образования Подмосковья, студенты вузов культуры и искусств, воспитанники домов культуры, которые будут выступать во всех номинациях, - сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она подчеркнула, что подмосковные номинанты представят 18 муниципальных образований.

Официальное открытие игр пройдет 23 ноября в концертном зале оздоровительного комплекса «Снегири» в Истре. Итоги Дельфийских игр подведут 25 ноября на сцене Vegas City Hall.

Участники мероприятия, по словам Харламовой, будут проживать и репетировать в оздоровительном комплексе «Снегири» в Истре. Для них также организуют экскурсии по памятным местам Подмосковья.