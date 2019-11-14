РИАМО - 14 ноя. На социальной ярмарке «Ценопад» представили разнообразные виды продуктов, лакомств и изделия ручной работы со скидкой до 70% в селе Селятино городского округа Наро-Фоминск, где на улице Клубной организовали 40 торговых мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Ассортимент ярмарки постоянно меняется и расширяется в соответствии с сезоном и запросом покупателей. Формируется таким образом, чтобы помимо обязательного продуктового ассортимента на «Ценопаде» была представлена эксклюзивная продукция», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

На ярмарке представлено более 30 «ценопадных продуктов», которые можно будет приобрести со скидкой до 70%. Покупатель может выбирать из разных видов колбас и сыров, рыбы, консервированной продукции. На продаже также ряд овощей и фруктов, масло, крымском варенье, кондитерские изделия и даже изделиях из натурального льна - скатерти и полотенца.

Помимо этого, любители тепло одеться смогут купить шарфы и шапки ручной вязки, изделия из верблюжьей шерсти и даже меха. Ярмарка продлиться до 17 ноября.