РИАМО - 14 ноя. Пожар ликвидировали на территории складского помещения около Комсомольской площади в центре Москвы, сообщается в официальном Twitter-аккаунте ГУ МЧС РФ по столице.

Возгорание на складе произошло днем в четверг. Первоначально площадь пожара составляла около 400 квадратных метров, но огонь распространялся. В 16:44 пожар возгорание было локализовано на площади в 700 квадратных метров.

«Пожар в ЦАО ликвидирован в 21:00», - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекали 10 единиц техники и более 30 человек. Кроме того, на тушение был направлен пожарный поезд Октябрьской железной дороги.

На месте ЧП также была развернута лаборатория ГУ МЧС, по результатам замеров ПДК вредных примесей в воздухе обнаружено не было.

Видео пожара в складском здании на площади трех вокзалов в Москве>>