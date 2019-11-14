РИАМО – 14 ноя. Укрупненная сборка головной части 10-метрового тоннелепроходческого комплекса (ТПМК) «Виктория» стартовала на станции «Текстильщики» восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщается на сайте АО «Мосинжпроект».

«После сборки на поверхности головной части ТПМК весом 870 тонн планируется ее спуск в собранном виде в котлован монтажно-щитовой камеры», – отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

По его словам, укрупненная сборка включает в себя скрепление болтами сегментов головной части ТПМК, монтаж тюбингоукладчика и шнекового конвейера. Три технологические тележки уже готовы для перемещения в стартовый котлован, где на данный момент осуществляется устройство бетонного основания для монтажа щита.

Тоннелепроходческому комплексу Herrenknecht S-517 «Виктория» предстоит проложить двухпутный тоннель между станциями «Текстильщики», «Печатники» и «Нагатинский затон».

Ранее щит «Виктория» применили на Некрасовской линии, где он возвел двухпутный тоннель метро на участке между станциями «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская».