РИАМО - 14 ноя. В Московской области подвели итоги регионального этапа V Всероссийский конкурс проектов в области соцпредпринимательства «Лучший социальный проект года», выбраны восемь победителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Конкурс организован ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» при поддержке министерства экономического развития РФ и АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства».

«Конкурс направлен на поиск и выявление лучших проектов и практик субъектов социального предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность. Участниками конкурса стали коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, социально ориентированные некоммерческие организации», - говорится в сообщении.

Всего на региональный этап конкурса были поданы 30 заявок. Экспертная комиссия утвердила восемь победителей.

Победу в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья» получил «Национальный триатлон» Андрея Гришина из Красногорска.

В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания» утвердили спортивный проект «Народный хоккей 50+» Геннадия Логачева из Дмитровского округа.

За «Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей» наградили Наталью Теряеву из Дубны, придумавшую «Школу юного инженера «Вектор NICA».

Номинация «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере» покорилась Ирине Лагус с проектом «Семейный журнал «Мандарин в квадрате», городской округ Истра.

Победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта» стал Дэнуц Морогас проектом «Деятельность по пропаганде здорового образа жизни и активного долголетия», Раменский округ.

Комиссия также отметила проект Николая Юкина из Лыткарина «В гости к тураевским староверам» как «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма».

Эксперты определили и победителя в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии». Им стал Алексей Чехранов с проектом «Умная Среда. Социальная франшиза Эко-завода», Красногорск.

Победу в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» одержала Светлана Налепова проектом «Производственные мастерские для пенсионеров «Серебряные года», Одинцовский округ.

Одержав победу в региональном этапе вышеуказанные участники автоматически стали номинантами V Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства.