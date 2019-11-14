РИАМО – 14 ноя. В Московском регионе подходит к концу пролет водоплавающих птиц к местам зимовок, так, их общая численность снизилась в 10 раз в сравнении с концом октября, говорится в сообщении пресс-службы национального парка «Лосиный остров».

«Снижение обусловлено отлетом самых многочисленных видов – лысухи и свиязи. Генеральное направление их осенних миграций из Центральной России – на юг, в направлении Азово-Черноморского региона и дальше к побережьям Средиземного моря. На Яузских болотах пока еще остались местные синантропные кряквы, небольшое количество лысух и нырковых уток», – сказал директор нацпарка Рустам Якубов.

Он также подчеркнул, что дальнейшие наблюдения позволят установить отлет последних мигрантов.

В октябре, несмотря на переменчивую погоду, каких-либо резких изменений в составе и численности птиц не отмечалось. В течение месяца в угодье держалось от 1 до 1,5 тысячи птиц. Исключением стало лишь 12 октября: в этот день большая часть птиц, судя по всему, из-за холодного ветра укрылись в зарослях тростника и не попала в учет.

«Видовой состав насчитывал девять видов уток, чомгу и лысуху. Также встречены ястребы тетеревятник и перепелятник. На протяжении всего месяца доминировали лысуха и свиязь – соответственно до 837 и 410 особей», – отмечается в сообщении.

Под конец прошлого месяца также были замечены стаи пролетных крякв. Данный вид резко отличался от местных уток своим поведением. Так, кряквы держались вдалеке от берега и не приближались к людям. Буквально спустя неделю после прилета мигранты исчезли.

Также к концу октября специалисты заметили несколько особей красноголового нырка, скорее всего, тоже прилетевших с севера. А уже в начале ноября из-за заморозков и образования льда на тихих мелководьях количество птиц резко снизилось.

«Так, 2 ноября учтено всего 130 особей в сокращенном видовом составе: чомга и 6 видов уток. Впервые за весь сезон не встречены лысухи», – добавляется в материале.

К последнему учету, проведенному 9 ноября, когда ледяная корка оттаяла, лысухи появились вновь. Их количество оказалось совсем небольшим – всего 38 особей.