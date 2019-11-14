РИАМО - 14 ноя. В Северном административном округе Москвы за год с момента начала программы реновации под заселение передано девять новостроек, и строятся еще 16 жилых домов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Программа реновации жилищного фонда началась в Северном административном округе в ноябре прошлого года. К настоящему моменту под переселение передано девять новостроек, подобраны 49 стартовых площадок», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что всего в программу в округе вошло 514 домов, при этом 14 из них не будут демонтированы, поскольку обладают историко-архитектурной ценностью.

Сейчас на севере Москвы строятся еще 16 жилых домов на 3,195 тысячи квартиры для переселения. Общая жилая площадь составляет 180,59 тысячи квадратных метров.

«До конца года мы планируем приступить к строительству еще на шести площадках. Также восемь жилых домов в округе находятся в стадии проектирования; до конца этого года мы приступим к проектированию еще по четырем объектам», – отметил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

В рамках реализации программы предусматривается расселение 5,173 тысячи домов. Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года.