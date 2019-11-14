РИАМО - 14 ноя. Индивидуальный предприниматель в Одинцовском городском округе оштрафован за участие в картельном сговоре, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«Московским областным УФАС России вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 20 тысяч рублей в отношении индивидуального предпринимателя», – говорится в сообщении.

Ранее управление возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных торгах, проводимых муниципальным бюджетным учреждением сельского поселения Назарьевское Одинцовского городского округа.

Ведомство признало индивидуального предпринимателя нарушившим закон «О защите конкуренции» и приняло решение передать материалы дела для привлечения общества и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии со статьей 14.32 КоАП РФ.