РИАМО – 14 ноя. Новое здание Кузьминского районного суда построят на улице Академика Скрябина в Москве, его украсит большой витраж, который протянется от второго до шестого этажа, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Точный адрес будущего здания суда – улица Академика Скрябина, дом №17. Общая площадь здания составит более 9 тысяч квадратных метров.

«Основной деталью фасадов будет витраж – он протянется от второго до шестого этажа со стороны главного входа. Прямоугольный объем здания также разнообразят «пояса» из керамогранита на уровне первого и седьмого этажей. В результате новый суд будет выглядеть строгим, но достаточно интересным с визуальной точки зрения», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что проект будет реализован в рамках программы мэра Москвы Сергея Собянина по обновлению столичных судов.

Объект будет состоять из семи этажей. Внутренняя планировка сделана таким образом, чтобы не пересекались четыре потока посетителей: конвой, лица под стражей, судьи и посетители. Внутри будут располагаться залы заседаний, в том числе увеличенной площади.

Фасады вымостят керамогранитной плиткой светлых тонов. Прямоугольный объем здания будет визуально расчерчен витражом, соединяющим 2-6 этажи.

Дополнительную динамику фасаду придадут пилястры и горизонтальные козырьки. На уровне первого этажа расположится козырек, укрывающий посетителей от снега и дождя. Прилегающую территорию планируется благоустроить и организовать на ней автомобильную парковку.