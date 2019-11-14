РИАМО – 14 ноя. Первый в истории показ мод в движущемся поезде проведут 19 ноября, он пройдет в двухэтажном аэроэкспрессе, следующем по маршруту Белорусский вокзал – аэропорт Шереметьево – Белорусский вокзал, говорится в сообщении пресс-службы «Аэроэкспресс».

Модное дефиле организует российское агентство FirstFashionGroup. Ранее оно уже проводило показы в различных экзотических местах, в том числе в аэропорту, на крыше небоскреба и в тропической оранжерее. В аэроэкспрессе на Шереметьевском направлении свои коллекции представят такие известные российские дизайнеры, как Виктория Андреянова, Сергей Ефремов, Zima, Freedom Atelier, Rainbow и другие.

«Мы рады, что среди всего разнообразия железнодорожного подвижного состава, который эксплуатируется сегодня в России, организаторы выбрали именно двухэтажные поезда «Аэроэкспресс». Это еще раз подтверждает то, что наши поезда производства швейцарской компании Stadler обеспечивают действительно высокий уровень комфорта для пассажиров. Настолько высокий, что в этих составах можно даже проводить модные дефиле прямо во время движения», – сказала генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

Учредитель агентства FirstFashionGroup Александр Богза отметил, что в компании несказанно рады тому, что им выпал шанс впервые провести показ, который пока не имеет аналогов в истории моды.

«Мы всегда стараемся выбирать для модных показов площадки нестандартные, креативные, превращающие дефиле в настоящий арт-перформанс. Технологии, которые внедряет компания «Аэроэкспресс», новый уровень сервиса, подвижной состав позволяют сегодня в России использовать поезда не только как транспортное средство, но и как место проведения самостоятельных мероприятий, причем мирового уровня», – подчеркнул Богза.

По его мнению, данное мероприятие обязательно войдет в историю, а также положит начало новым проектам и коллаборациям.

Первый двухэтажный состав запустили на Шереметьевском направлении 9 ноября. До конца 2019 года «Аэроэкспресс» намерен полностью заменить подвижной состав на данном маршруте.