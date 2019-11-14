РИАМО - 14 ноя. В национальном парке «Лосиный остров» на территории московских районов Богородское, Гольяново и Метрогородок проводят работы по ликвидации последствий урагана 2017 года, специалисты расчищают лесные участки, которые прилегают к прогулочным тропинкам и проезжей части, говорится в сообщении пресс-службы нацпарка.

Сильный ураган, который прошел 29 мая 2017 года, стал причиной стихийного бедствия в Москве и Московской области. «Лосиный остов» сильно пострадал от ветра. Проведенное в 2018 году лесопатологическое обследование (ЛПО) легло в основу рекомендаций к реабилитации нацпарка. В настоящий момент проводятся работы.

«При проведении ЛПО определялись границы лесных участков с поврежденными и погибшими лесными насаждениями. По итогам ЛПО назначен ряд санитарно-оздоровительных мероприятий на 2019 год в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и с учетом режима использования особо охраняемой природной территории», - говорится в сообщении.

Основной целью проведения работ является улучшение санитарного состояния лесных насаждений. Также реабилитационные работы в нацпарке позволят снизить угрозы распространения вредных организмов и вредителей леса, помогут в обеспечении пожарной безопасности.

«Санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся по трем направлениям: сплошная санитарная рубка с последующим искусственным лесовосстановлением (92,5 гектара), выборочная рубка (207,5 гектара), уборка захламленности (2423 гектара). На проведение данных мероприятий заключен контракт с ГБУ «Автомобильные дороги Восточного административного округа», - отмечается в сообщении.

В настоящее время с территории национального парка уже вывезено более 15 тысяч кубических метров порубочных остатков.