РИАМО - 14 ноя. Басманный суд Москвы арестовал жителя подмосковной Электростали Евгения Ерзунова, обвиняемого в угрозах московскому судье, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 января 2020 года в отношении обвиняемого Ерзунова», – сказал собеседник агентства.

Ерзунову предъявили обвинение по статье 296 УК РФ (угроза убийством или причинением вреда здоровью в отношении судьи). Ранее его задержали перед вылетом из аэропорта Внуково.

Ранее были задержаны Сергей Половец и Алексей Вересов, которые стали фигурантами уголовного дела за призывы к экстремистской деятельности, а также обвиняемые в угрозах убийством судьи Московского городского суда.