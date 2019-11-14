РИАМО - 14 ноя. Жители Москвы смогут поучаствовать в украшении города к Новому году в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», говорится в сообщении пресс-службы «Московских сезонов».

«Нарядные елки и необычно оформленные праздничные площадки – визитная карточка фестиваля «Путешествие в Рождество». И в этот раз возможность поучаствовать в украшении Москвы к Новому году есть у всех желающих», - говорится в сообщении.

Также можно поучаствовать в украшении елок по всей Москве в рамках нового конкурса «Елка детства». Участникам конкурса предлагается разработать дизайн своей «Елки детства» и придумать для нее уникальные елочные украшения, объединенные общей темой. Прием заявок на конкурс продлится до 27 ноября 2019 года.

Дизайнерам нужно будет приложить к заявке краткое эссе о том, что для них стало источником вдохновения: это могут быть теплые воспоминания из их собственного детства или рассказы о детстве их родителей, сюжеты любимых сказок и новогодних историй.

Члены экспертного жюри и представители оргкомитета фестиваля «Путешествие в Рождество» отберут лучшие работы и адаптируют их для уличных условий. Финал конкурса состоится 2 декабря.