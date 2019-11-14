РИАМО - 14 ноя. Комитет по конкурентной политике Московской области объявил торги по аренде земельного участка для строительства магазина в городе Озеры, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Озеры – небольшой город в юго-восточной части Подмосковья, расположенный на берегу реки Оки в 125 километрах от Москвы. Благополучная экологическая обстановка, развитая инфраструктура и оптимальное расположение позволили округу стать инвестиционно-привлекательным районом области.

«Значительная площадь выставленного на торги земельного участка для строительства магазина – более 9 тысяч квадратных метров – делает приобретение его в аренду выгодным вложением для инвесторов. Земельный участок удобно расположен при въезде в город Озеры, что обеспечивает хорошую транспортную доступность и стабильный поток посетителей», – говорится в сообщении.

Начальный размер годовой арендной платы на торгах составляет 218,3 тысячи рублей. Срок аренды – 9 лет.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 декабря на электронной площадке «РТС-тендер» (№ процедуры 22445).