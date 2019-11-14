РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 ноя. Жители микрорайона Салтыковка подмосковной Балашихи попросили обезопасить нерегулируемый пешеходный переход на пересечении Разинского шоссе и улиц Аптекарская и Ново-Салтыковская, в ближайшее время в администрации округа создадут рабочую группу, которая примет необходимые меры, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Ранее жители Балашихи пожаловались в соцсетях на то, что на пересечении Разинского шоссе с улицами Аптекарской и Ново-Салтыковской дети по пути в школу не могут спокойно перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и мечутся между проезжающими на высокой скорости автомобилями. Обеспокоенные жители просили сделать переход регулируемым.

«Узнав об этой проблеме, Госавтоинспекция Балашихи обратилась в управление транспорта, дорог и связи администрации муниципалитета и проинформировала сотрудников об этом. В ближайшее время в указанное место будет осуществлен выезд рабочей группы администрации округа», – сказала сотрудник.

Она добавила, что главной целью работы комиссии станет определение уровня опасности на данном переходе, по результатам которого в кратчайшие сроки будут приняты все необходимые меры.

Данный нерегулируемый пешеходный переход обозначен специальной разметкой, однако большинство водителей его игнорируют и проезжают на высокой скорости, не притормаживая и подвергая смертельной опасности пешеходов. К тому же, рядом расположена контейнерная площадка для сбора мусора. Поэтому когда по утрам приезжает машина для вывоза отходов, пешеходный переход перекрывается полностью.