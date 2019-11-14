РИАМО - 14 ноя. В Подмосковье подвели итоги школьного этапа конкурса «Любимый учитель», в голосовании приняли участие 168 тысяч школьников, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Московский областной конкурс проводится по инициативе детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой. Участие в школьном этапе приняли более 4 тысяч педагогов из 150 школ региона.

«Завершился школьный этап. За своих любимых учителей проголосовали почти 168 тысяч человек из 14 муниципалитетов», – сказала Мишонова.

По условиям конкурса, которые в этом году немного изменились, до 1 декабря в рамках муниципальных этапов среди победителей школьных голосований будут определены кандидаты для дальнейшего участие в областном туре, итоги которого подведут 16 декабря.

Московский областной конкурс «Любимый учитель» проходит уже второй год подряд. В 2018 году в голосовании приняли участие более 15 тысяч школьников.