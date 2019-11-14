РИАМО – 14 ноя. Актер Армен Джигарханян проходит плановое медицинское обследование и в ближайшее время вернется домой, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили о том, что Джигарханян попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Якобы у 84-летнего актера обострились хронические заболевания из-за пневмонии.

«Армен Борисович не в реанимации. Он каждые два-три месяца проходит обследования. Сейчас зима грядет, решили прокапаться на всякий случай. Через два-три дня будет дома», – заявил друг артиста Артур Согомонян.

В августе 2019 года появилась информация о том, что Джигарханян перенес операцию. Врачи установили ему кардиостимулятор последнего поколения.