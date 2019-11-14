РИАМО – 14 ноя. Торги по аренде земельного участка для строительства зданий под магазины и общественное питание объявили в городе Кубинка Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Земельный участок площадью 500 квадратных метров удачно расположен около Можайского шоссе: он окружен оживленными автодорогами и железнодорожными путями», – отмечается в материале.

Начальный размер годовой арендной платы на торгах составляет 424,7 тысячи рублей. Срок аренды составляет 9 лет.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 декабря на электронной площадке «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru, № процедуры 21863).