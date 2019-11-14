РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 ноя. Несколько жилых домов, детский сад, школа и торговый центр в микрорайоне Райцентр подмосковного Красногорска в четверг вечером оказались без холодного водоснабжения из-за аварии на трубопроводе, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Уважаемые жители микрорайона Райцентр! В связи с аварией на трубопроводе временно приостановлена подача холодной воды по следующим адресам: улица Циолковского, дома №№ 2, 3, 4, 8, 14, улица Комсомольская, дома №№ 3, 5, 7, гимназия №5, детский сад №5, ТРЦ «Красный кит», – говорится в сообщении.

Без холодного водоснабжения остается также ЦТП 3, в результате чего горячая вода не подается в жилые дома №№ 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18 по улице Циолковского и дома №№ 3, 5, 7, 9 по улице Комсомольская.

«Аварийно-восстановительные работы планируется завершить в течение суток. Организовано снабжение жителей домов микрорайона холодной водой. Цистерна ПАО «Водоканал» будет расположена вблизи дома №4 по улице Циолковского с 21:00 до завершения всех работ», – отмечается в сообщении.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам ЕДДС: 8(495)562-72-30, 8(495)563-79-32.

Жителям микрорайона приносят извинения за временные неудобства.