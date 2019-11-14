РИАМО – 14 ноя. Более 1,5 тысячи человек оставили заявки на участие в работе предстоящего VI Международного агропромышленного молочного форума, который пройдет 26-27 ноября в доме правительства Московской области в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«По мнению экспертов, молочный форум является сегодня одним из ключевых событий года в агропромышленной сфере. За 5 лет подписано 39 инвестиционных соглашений на 25 миллиардов рублей. Только в прошлом году свою продукцию на выставке представили 30 компаний», – заявил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

Он добавил, что на площадках форума обсуждаются приоритетные направления развития молочной промышленности: новые технологии в производственных процессах, инвестиции, импортозамещение и другие вопросы.

Форум соберет ведущих игроков молочного рынка, представителей органов власти, экспертов и предпринимателей из России и зарубежных стран, а также станет площадкой для обсуждения перспектив развития отрасли на период 2020-2030 годов.

«В этом году экспертам и лидерам отрасли предстоит, прежде всего, обсудить перспективы экспорта российской продукции на мировые рынки», – отметил Хромов.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин сообщал, что власти Подмосковья нацелены до 2024 года нарастить объем поставок молочной продукции за рубеж вдвое – до 1,7 миллиарда долларов.