РИАМО - 14 ноя. В медицинские организации Московской области с начала этого года поступило 168 аппаратов ультразвуковой диагностики – как стационарных, так и передвижных, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области

«Точная диагностика лежит в основе правильной постановки диагноза и назначения лечения пациенту, который нуждается в медицинской помощи. Поэтому для нас важно оснащать больницы и поликлиники региона современным оборудованием», - сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

Она добавила, что только за последний месяц подмосковные медорганизации были оснащены 18 аппаратами УЗИ, что позволит сделать ультразвуковые исследования более доступными и качественными.

Все закупленное медицинское оборудование обладает отличными техническими характеристиками, обеспечивает высокое качество изображения, что позволяет специалистам проводить диагностику на высоком уровне, причем не только в кабинете ультразвуковой диагностики, но и за его пределами.