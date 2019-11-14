РИАМО – 14 ноя. Прилетевший из Баку 50-летний россиянин незаконно попытался провезти через Домодедовскую таможню ювелирный браслет, инкрустированный 155 бриллиантами, объяснив, что привез украшение в подарок жене, говорится в сообщении ведомства.

Мужчина проследовал через «зеленый» коридор, что указывает на то, что у него отсутствуют товары, подлежащие таможенному декларированию. Россиянин в качестве объяснения таможенникам заявил, что хотел подарить украшение жене.

«Было принято решение о проведении таможенной экспертизы, по результатам которой было установлено, что браслет выполнен из золота 750 пробы и инкрустирован 155 бриллиантами разной каратности. Таможенная стоимость товара составила более 1,5 миллиона рублей», – отмечается в материале.

Мужчине за содеянное может грозить лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.