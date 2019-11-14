РИАМО – 14 ноя. Первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов утвердил паспорт проекта «Умные города» Подмосковья, которой направлен на внедрение технологических решений для цифровизации городского хозяйства, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В проект вошли 22 муниципальных образования с населением свыше 100 тысяч, а также Дубна и Ивантеевка.

«Московская область тиражирует внедрение умных решений не только в муниципальных образованиях-участниках проекта, но и в других муниципалитетах. Уже профинансировано и выполнено 35 мероприятий в 29 муниципальных образованиях на общую сумму 106,5 миллиона рублей. Всего до конца года на умные решения Подмосковье потратит не менее 2 миллиардов рублей», – говорится в сообщении.

В проект включены мероприятия государственных программ Московской области: «Цифровое Подмосковье», «Формирование современной комфортной городской среды», «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», «Предпринимательство Подмосковья», «Безопасность Подмосковья».

Проект Минстроя РФ «Умный город» стартовал в 2018 году. С 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жилье и городская среда». Соглашение об участии в проекте в качестве пилотных муниципалитетов было подписано на Петербургском экономическом форуме в июне этого года губернатором Московской области Андреем Воробьевым, министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым и главами Дубны, Ивантеевки и Реутова.