РИАМО - 14 ноя. В Ступине планируется возвести здание бытового обслуживания, где будут размещены ателье, салон красоты и косметические кабинеты, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области согласован облик здания в городе Ступино. Здание бытового обслуживания площадью около 900 квадратных метров планируется на пересечении улиц Первомайская и Куйбышева», – сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Здание будет выполнено по индивидуальному проекту в современном стиле. В нем будут расположены ателье, помещения салона красоты и косметические кабинеты.

В отделке здания будут использованы алюмо-композитные панели песочных оттенков под дерево и керамогранит темно-серого цвета: фасады здания гармонично вписываются в окружающую архитектуру.

Кроме того, благоустроят территорию перед зданием бытового обслуживания. Будут организованы проезды и открытые автомобильные стоянки с трех сторон, пешеходные дорожки с учетом маломобильных групп населения, озеленение и освещение, а также устройство малых архитектурных форм.