РИАМО - 14 ноя. Самая известная россиянка-киборг, жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева ответила на вопросы пользователей Instagram о жизни с бионической рукой.

Ранее девушка рассказывала в соцсетях, что заново научилась чистить зубы, открывать дверь и даже водить автомобиль. Теперь поклонники поинтересовались у Риты, что ей пока не удается делать бионической рукой.

«Я многое могу и что-то адаптирую под себя. Но вот пока совсем никак не получается закалывать волосы (уже пробовала все: резинки, крабики и так далее)», - ответила Маргарита.

Также девушка призналась, что от протеза у нее периодически болит плечо, поскольку конструкция довольно тяжелая. На ночь «руку» приходится снимать, чтобы подзарядить, также с ней нельзя купаться и принимать душ.

Кроме того, Рита рассказала, что ей больше помогает в жизни – протез на правой руке или изрубленная левая рука, которую необходимо разрабатывать.

«Они полезны в совокупности. Не могу выделить что-то сильнее. Где-то справляется только протез, а где-то левая рука. Но огромное преимущество руки, что я могу ей печатать (у протеза нет сенсора)», - пояснила Грачева.

Кроме того, искусственная рука не передает тактильные ощущения, например, не дает оценить силу сжатия. Поэтому взявшись за что-нибудь протезом, можно эту вещь раздавить.

Жизнь Маргариты Грачевой кардинально изменилась в декабре 2017 года. Тогда муж Дмитрий Грачев вывез ее в лес и в порыве ревности отрубил девушке обе руки. Медики спасли одну кисть, а вместо второй у Риты теперь бионический протез. Изувер получил 14 лет колонии. Девушка нашла в себе силы жить дальше и воспитывать двоих сыновей.