РИАМО - 14 ноя. Подмосковье отметит Всемирный день недоношенных детей фиолетовой подсветкой на зданиях, чаепитиями и вязаными осьминожками, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Масштабно отметят этот день в Дмитрове – здесь в честь праздника и для привлечения внимания к проблемам, с которыми сталкиваются родители недоношенных детей, городские достопримечательности подсветят фиолетовым цветом – официальным цветом праздника. Также фиолетовым подсветят и детский клуб «Романтик» в Ступине», – говорится в сообщении.

В Московском областном перинатальном центре (МОПЦ) в Балашихе соберутся родители с малышами, которые родились в центре раньше срока. Праздничные программы подготовили и в Наро-Фоминском, Коломенском, Щелковском перинатальных центрах, а также в перинатальном центре Мытищинской городской клинической больницы и в больнице Дубны. В Ногинске такая встреча пройдет в Камерном зале городского парка.

Гостей ожидает специальная праздничная программа с выступлениями творческих коллективов, работой аниматоров и конкурсами, запуском воздушных шаров и угощением. Родители малышей будут иметь возможность встретиться и пообщаться с врачами.

Особая акция с хештегом #осьминожкиторопыжкам также пройдет в ряде городских округов Подмосковья. Традиция вязать игрушки-осьминожки недоношенным детям появилась в 2013 году, когда одна датчанка связала и положила в инкубатор для новорожденных своему недоношенному малышу игрушку. После того, как у него появился новый друг, мальчик пошел на поправку, и опыт мамы-датчанки взяли на вооружение мамы и из других стран.

В Дмитрове волонтеры уже начали приносить в Центр здоровья связанные ими игрушки для передачи недоношенным детям. Передача игрушек пройдет также в отделении реанимации и интенсивной терапии родильного дома Ногинской ЦРБ, в Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах, где дети получат в подарок также теплые пледы.

По инициативе Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI) 17 ноября более чем в 200 странах мира отмечают Всемирный день недоношенных детей, привлекая к проблеме внимание свыше 2,5 миллиардов человек.