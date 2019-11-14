РИАМО - 14 ноя. Руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов на заседании в Мособлдуме подвел предварительные итоги реализации закона о наказах на 2019 год, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Брынцалов напомнил, что каждому депутату на текущий год выделили 15 миллионов рублей для выполнения наказов избирателей, собранных в 2018 году. В результате в законе отражено 1233 наказа, которые поступили из 63 муниципалитетов.

«Основной объем мероприятий по исполнению наказов выполнен практически на 90% – 1102 мероприятия. Речь идет о «точечных» запросах от наших жителей – благоустройство территорий, приобретение компьютерной техники для учебных учреждений, ремонт социальных объектов, а также оказание материальной помощи людям, попавшим в сложные ситуации», – сказал председатель Мособлдумы.

Ранее Брынцалов сообщил, что как на региональном уровне, так и на муниципальном важно учесть наказы жителей при формировании бюджета Московской области.