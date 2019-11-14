РИАМО - 14 ноя. За последние семь дней в Подмосковье введены в эксплуатацию шесть жилых домов, благодаря которым обеспечены права 1866 пострадавших граждан, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Так, 12 ноября разрешение на ввод выдали жилому дому №63 ЖК «Губернатор» в Мытищах, застройщик ООО «Коопстрой». Там 324 гражданина ждали квартиры с 2017 года», – отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

В этот же день ввели жилой дом №4 по улице Рабочая ЖК «Авеню» в Подольске. Его застройщиком было ООО «Стройинвест». 317 граждан ждали квартиры с 2016 года.

Одиннадцатого ноября введен в эксплуатацию дом №63 по улице Гагарина в Домодедове. Застройщик − ООО «ПКФ Гюнай». 575 граждан ждали свои квартиры с 2017 года. Кроме того, разрешение выдали дому №10 по улице Лермонтова, корпус 3 в Королеве. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Строй-Эксперт». 388 граждан там ждали квартиры с 2017 года.

Восьмого ноября был введен в эксплуатацию 2 корпус микрорайона 2 квартала «Б» в поселке Белозерский Воскресенска. Здесь 168 граждан ждали квартиры с 2009 года. Застройщик − ООО «БронИнвестСтрой».

Седьмого ноября были обеспечены права 94 граждан, которые ждали квартиры с 2018 года в Апрелевке Наро-Фоминского округа. Застройщик − ООО «Старт СК».