РИАМО - 14 ноя. На базе Московского государственного областного университета подвели итоги международной конференции «Комплаенс как система управления рисками: Российский и Европейский опыт», участниками которой стали более 300 человек, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Конференция проходила в течение двух дней — 12 ноября в доме Правительства Московской области 13 ноября в МГОУ. В ней поучаствовали представители ФАС РФ, министерства образования Подмосковья, регионального Минкультуры, министерства экономики и финансов Московской области и других ведомств и министерств, а также ведущие компании России.

«Председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова озвучила основные задачи проводимой конференции и внедрения комплаенса как системы управления рисками в Московской области, а также то, что комплаенс невозможен без технологического развития региона», - отмечается в сообщении.

Участников мероприятия в МГОУ поприветствовала исполняющая обязанности ректора Вероника Запалацкая. Она отметила, что комплаенс – это соблюдение правил, любовь к тому, что требуется соблюдать и исполнять. Внедрение такой системы управления актуально и важно для современного мира. Также к собравшимся обратилась замминистра образования Московской области Елена Михайлова.

В рамках первой части мероприятия состоялось пленарное заседание, на котором в роли модератора выступил председатель редакционного совета «Бизнес-Диалог Медиа» Вадим Винокуров. В ходе дискуссии были затронуты методы выявления и оценки антимонопольных рисков. Об анализе антимонопольного законодательства рассказал заместитель начальника Правового управления ФАС России Ольга Кузнецова.

Участники конференции обменялись опытом и практиками, а также аналитическими данными о влиянии антимонопольного комплаенса на эффективность хозяйствующих субъектов и экономики в целом. Ведущие специалисты в своих выступлениях также поделятся знаниями и перспективными идеями.

Также были затронуты и другие вопросы, которые часто возникают при внедрении системы организации внутреннего контроля и управления рисками. Эксперты области поделились опытом внедрения комплаенса и рассказали о достигнутых результатах.