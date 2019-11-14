РИАМО - 14 ноя. По техническим причинам вечером в четверг на Курском направлении Московской железной дороги задерживаются поезда, сообщается в официальном Twitter-аккаунте АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

«На Курском направлении задерживаются поезда по техническим причинам. МЖД принимает меры, чтобы сократить опоздания», – говорится в сообщении.

В настоящий момент в МЖД работают над тем, чтобы ввести движение поездов в график. Пассажирам принесли извинения за временные неудобства.