РИАМО - 14 ноя. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди подписчиков «ВКонтакте» билеты на анимационный фильм «Король Слон», премьера которого состоится 16 ноября в кинотеатре «Формула Кино» в Центральном Детском мире в Москве.

Пользователям для участия в розыгрыше нужно подписаться на сообщества «РИАМО в Москве» и «Престиж Кино», после чего сделать репост конкурсного сообщения к себе на стену. Билеты получат самые быстрые пользователи, которые в точности выполнили условия. Аккаунт должен быть открыт.

Журналисты Регионального информационного агентства Московской области освещают события, происходящие в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.

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