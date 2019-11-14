РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 ноя. Жителям поселка Архангельское подмосковного Красногорска рекомендовали 15 ноября кипятить воду из-под крана, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Пятнадцатого ноября с 9:00 до 17:00 вода в поселке Архангельское будет подаваться с остаточным запахом хлора. Воду рекомендуется кипятить», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что подобные меры связаны с промывкой и хлорированием водопровода.