РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 ноя. Эксперт финансового рынка рассказал пенсионерам подмосковного Красногорска, как копить деньги, пользоваться финансовыми услугами и не стать жертвой мошенников, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по ЦФО.

Занятия курса Банка России «Прививаем культуру финансовой грамотности» для старшего поколения прошли в Молодежном центре Красногорска с 11 по 14 ноября. Курс состоял из четырех уроков и был рассчитан на группу до 25 человек. Занятия проводил Максим Семов – волонтер из числа экспертов финансового рынка.

«Пожилые люди чаще всего подвержены мошенническим схемам. На занятиях красногорцы узнали, как безопасно и эффективно пользоваться финансовыми услугами, научились распознавать обман, копить и приумножать деньги. Эти знания позволят пожилым людям более уверенно чувствовать себя при обращении в финансовые организации, помогут защитить себя и свои сбережения от мошенников и недобросовестных организаций», – сказал эксперт Банка России Михаил Дракин.

Кроме того, слушатели изучали на практических примерах оплату услуг ЖКХ в личном кабинете и на сайтах снабжающих организаций, использование портала госуслуг и Федеральной налоговой службы, использование мобильного банка.

«Люди преклонного возраста на таких курсах не только сами учатся. Понимая, что информация нужная и важная, они передают ее своим родным и знакомым. Таким образом знания в области финансовой культуры получает намного больше людей», – отметил Дракин.

Организаторами адаптированных уроков в Красногорске выступили общественная палата округа при поддержке администрации муниципалитета.