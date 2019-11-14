РИАМО - 14 ноя. Работы по благоустройству парка в Никольско-Архангельском микрорайоне Балашихи планируют завершить до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Накануне в ходе выездного совещания глава городского округа Сергей Юров обсудил этапы строительства с руководством объединенной дирекции парков города и подрядной организации.

«Никольско-Архангельский парк – очередная зона отдыха, которую мы благоустраиваем в Балашихе. В 2019 году провели реконструкцию. Парк очень интересный с дизайнерской точки зрения, он максимально экологичный, очень много дерева, в том числе и ограждения, навигация, малые архитектурные формы, максимально использованы натуральные материалы, появилась интересная набережная возле небольшого пруда», - сказал Юров.

Он заметил, что парк на сегодняшний день уже пользуется популярностью. Все работы намерены завершить до конца текущего года. Также Юров добавил, что на его территории до конца 2019 года достроят досуговый центр, в котором будут проводить мероприятия для детей, а также для пожилых людей в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие».

В парке также организуют круглосуточную охрану и установят систему видеонаблюдения. По словам Юрова, здесь для местных жителей планируется провести рождественский праздник совместно с храмом святителя Николая Архиепископа.

«Почти все изделия сделаны на заказ из массива лиственницы. От набережной пруда до необычных и очень красивых фонарей. Сделали лавки из цельного бруса. Вся навигация будет размещена на гигантских столбах. В этом парке мы начинаем просветительский проект «Птицы России». Разместим специальную графику с фактами о птицах – кто водится в этой местности, чем их кормить, где они гнездуются и как их узнать», - сказала директор объединенной дирекции парков Балашихи Александра Медведева.

Она заметила, что на территории парка установили детскую и универсальную спортивную площадки. Кроме того, здесь обустроили специальную зону для воркаута, установили дизайнерские скворечники.

В свою очередь директор подрядной организации Александр Дзыбан заметил, что в парке был проведен целый комплекс работ по благоустройству. Так, сделали дорожки и пирс, обустроили газон.

«До конца года установим на входную группу мельницу и разместим название парка, подключим электричество. Установлено семь больших опор освещения и 15 маленьких столбиков, которые подсвечивают пирс по периметру», - отметил Дзыбан.

Площадь Никольско-Архангельского парка составляет более 2,5 гектаров. Работы по его строительству начались летом 2019 года. На 2020 год запланирована очистка пруда, также продолжится обустройство газона. Кроме того, здесь высадят кустарник, однолетние цветы, установят новые элементы на детскую площадку.