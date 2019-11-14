РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 ноя. Первый случай отравления школьников жевательным табаком снюс зарегистрировали в подмосковной Балашихе, в больницу округа госпитализировали подростков 13 и 14 лет, один из которых попал в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

Снюс – опасное вещество, которое распространяется среди подростков по всей России как химическая замена обычному табаку. Представляет собой измельченный увлажненный табак, который помещают между верхней губой и десной на длительное время, один пакетик снюса равносилен трем пачкам сигарет. Вещество попадает в кровь, и у подростка происходит никотиновая ломка: он становится неадекватен, не реагирует на замечания, беспричинно смеется, дезориентирован, теряет сознание, на губах может появиться белая пена.

«На этой неделе из школы №18, расположенной на улице Агрогородок в деревне Черное в Балашихе из-за токсического отравления снюсом были госпитализированы подростки 13 и 14 лет. Один из школьников в тяжелом состоянии попал в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких», – сказала сотрудник.

Она добавила, что несмотря на то, что это первый официально зарегистрированный случай отравления снюсом в Балашихе, от подростков все чаще слышат, как никотиновые леденцы и снюсы набирают популярность среди школьников округа. Кому-то становилось очень плохо, и ему вызывали скорую помощь, хотя в полицию обращений не поступало.

«По данному факту еще проводится расследование, ведутся проверка в школе и работа с родителями подростков. Так как дети несовершеннолетние, семьи будут поставлены на учет. Будет проводится профилактическая работа с учениками в учебных заведениях, а также на Днях открытых дверей в МУ МВД России «Балашихинское», – пояснила сотрудник.

По мнению полицейских, производители снюса воспользовались лазейкой в законе, чтобы обойти ограничения и свободно торговать своей продукцией. Пока запрет на ее продажу вступит в силу, пройдет немало времени. Пока по всей России регистрируются все новые случаи отравления снюсами, в том числе и смертельные.