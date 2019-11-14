РИАМО - 14 ноя. В Электростали открыли центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Техношкола», в котором школьники смогут освоить актуальные технологические направления, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Электросталь.

В данном центре дополнительного образования будут учить программированию, инженерии, цифровому производству, моделированию и прототипированию, а также работе на станках и многому другому.

«Образовательные программы включают пять авторских курсов по направлениям: «Развитие интеллекта», «Робототехника», «Программирование», «3D-проектирование», «Прототипирование». Курсы доступны не только для школьников, но и для студентов и взрослых», - говорится в сообщении.

В год в центре смогут проходить обучение от 500 до 600 человек. «Техношкола» войдет в городской образовательно-технический кластер вместе со станцией юных техников, Центром инженерно-технических компетенций ГК АО «РОСАТОМ», IT-КУБом, компьютерным центром.

«Открытие «Техношколы» посетил первый заместитель главы администрации Электростали Александр Федоров. Вместе с руководителем ООО «Техношкола» Александром Игнатьевым он нажатием символической кнопки запустил работу Центра молодежного инновационного творчества», - говорится в сообщении.

Центр в Электростали открыли при финансовой поддержке правительства Подмосковья. На средства, выделенные из регионального бюджета, в ЦМИТ закупили высокотехнологичное оборудование: 3D-принтеры, режущие плоттеры, лазерные и фрезерные станки, паяльные станции и другую технику.

«Электросталь – город мастеров и уникальных производств. Поэтому интерес к работе с учреждением проявили наши крупные промышленные предприятия: ПАО «Машиностроительный завод», АО «Металлургический завод Электросталь», ОАО «Электростальский завод тяжёлого машиностроения». Этим обусловлен и выбор специализации ЦМИТ «Техношкола»: «Альтернативные источники энергии» и «Приборостроение», – объяснил Федоров.