РИАМО – 14 ноя. Исследование портала Worki показало, что зарплатные ожидания россиян до 6% ниже, чем у мигрантов из бывших республик СССР, сообщается на сайте kp.ru.

Всего сотрудники портала исследовали более 1,7 миллиона откликов на объявления о вакансиях.

«Выяснилось, что российские граждане готовы работать за меньшие деньги, чем мигранты из бывших союзных республик — в целом на 6%. Речь пока о так называемых линейных позициях — не специалистах и не руководителях», — отмечается в материале.

Так, охранники-россияне готовы работать в среднем за зарплату в 22280 рублей, приезжие — за 23300 рублей. Среди водителей разница оказалась еще больше — 14%. Мигранты претендуют на 54,5 тысячи рублей в месяц, россияне — на 47 тысяч рублей.

«Однако если профессия предполагает общение с клиентами, то иностранцы просят уже не так много — всего на 2,4% больше чем наши сограждане. Это касается таких профессий, как администратор и продавец», — добавляет издание.

При этом в Worki пояснили, что были исследованы ожидаемые, а не реальные зарплаты. Полученные результаты эксперты объяснили тем, что граждане РФ высказывают свои зарплатные ожидания с учетом конкуренции, а мигранты нет.