РИАМО - 14 ноя. Участники круглого стола в Московской городской думе порекомендовали мэрии выкупить или изъять у собственника киноцентр «Соловей» на Красной Пресне, чтобы сохранить архитектурный облик и функции объекта, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«С моей точки зрения, наиболее оптимальным вариантом является выкуп городом этого земельного участка для городских и муниципальных нужд. Есть в законодательстве такая формулировка, которая позволяет это делать. Мне известны в Москве прецеденты выкупа у частных владельцев общественно значимых объектов. <...>. Есть и другой вариант, который мы обсуждали с депутатами - изменение в правилах землепользования и застройки», - сказал депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

По его словам, соответствующая инициатива уже внесена в комиссию Мосгордумы по градостроительству, госсобственности и землепользованию.

Депутат Пресненского муниципального округа Николай Васильев отметил, что «Соловей» - это последний кинотеатр в Пресненском районе, поэтому местные жители встали на его защиту.

«Здесь присутствуют активисты, которые днями и вечерами собирали подписи за сохранение киноцентра. Сегодня таких подписей мы отнесли в мэрию Москвы 21 тысячу. <...> Это живые подписи, живых людей. Это не электронные подписи, которых было собрано более 100 тысяч на change.org и 5,5 тысяч еще на одном ресурсе, которые тоже недавно отнесли в мэрию Москвы», - сказал Васильев.

Как подчеркнул управляющий и генеральный арендатор киноцентра «Соловей» Юрий Соловей, собственник готов рассмотреть предложенный на круглом столе вариант.

Здание киноцентра «Соловей» создавалось в 1983-1989 годах по проекту выдающихся советских архитекторов В. М. Гинзбурга и Ю. И. Филлера. Сейчас объектом владеет АО «Киноцентр», которое ранее получило разрешение на строительство на месте киноцентра гостиницы с культурно-досуговым комплексом. Согласно объявлениям в здании, киноцентр «Соловей» работает до 2 декабря. Возможное закрытие и снос «Соловья» вызвали у москвичей возмущение.

Как отмечал ранее архитектурный критик, кандидат исторических наук, главный редактор интернет-издания archspeech.com Александр Змеул, киноцентр «Соловей» на Дружинниковской улице представляет ценность и как архитектурное сооружение, и как место для любителей кино, поэтому важно сохранить и саму постройку, и ее функцию.