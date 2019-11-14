РИАМО - 14 ноя. С начала года в Московской области бесплатные земельные участки получили 2618 многодетных семей, при этом сформировано 2046 земельных участков для дальнейшего предоставления многодетным, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«В октябре количество семей-обладателей земельных участков от десяти до 15 соток, увеличилось еще на 211. Всего с момента вступления в действие закона об обеспечении многодетных семей землей участки получили 26272 семей», – сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

В этом году обеспечили землей на 1 тысячу семей больше, чем за аналогичный период 2018 года. Наилучшие результаты по предоставлению земли многодетным семьям в 2019 году показали Дубна, где с начала года участки переданы 352 семьям, Балашиха, где обеспечены 268 семей, Чехов – 207 семей, Химки – 189 семей и Серпухов – 157 семей.

«Лидерство по обеспечению многодетных семьей землей с момента вступления в действие закона (2011 год - ред.) держат городские округа Лотошино, Ступино, Серебряные Пруды, Шаховская и Волоколамский. В данных округах процент обеспечения многодетных семей составляет 94-98%», – отметил Коган.

Также в Подмосковье сформировано 2046 земельных участков для дальнейшего предоставления многодетным, а в стадии формирования находится 3076 участков.